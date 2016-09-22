На Донбасі більше проблема з кадрами, ніж з лікарнями, – Супрун

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В прифронтовій зоні є приріст медперсоналу за рахунок військових, які допомагають у місцевих лікарнях, зазначила Супрун

У Донецької та Луганської областей проблема з кадрами в медичній сфері стоїть гостріше, ніж питання відновлення зруйнованих медустанов.

Про це в інтерв’ю виданню «ВВС Україна» заявила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Зараз там більше проблема з кадрами, ніж з лікарнями. Дуже багато лікарів та інших медпрацівників виїхали з тих областей і тепер, як переселенці, які працюють в інших. Ми просимо волонтерів їхати в ті лікарні, щоб допомогти, а потім повернутися назад. Ми також закликаємо молодих лікарів їхати туди на роботу – вони отримують підвищення зарплати, житло», – сказала вона.

За її словами, на Донбасі багато лікарень мають грантові програми від міжнародних організацій. «Багато з них також отримують додаткову допомогу на ремонт через Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України», – уточнила Супрун.

Крім того, як зазначила в. о. міністра охорони здоров’я, в прифронтовій зоні є приріст медперсоналу за рахунок військових, які допомагають у місцевих лікарнях.

«Вони лікують не тільки військових, а й цивільних, і також у разі потреби надають послуги бійцям. Це допомагає примирити суспільство і військових», – зазначила вона.