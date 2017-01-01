На Донбасі бойовики гатять із «Градів»: є жертви серед бійців АТО

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РСЗВ БМ-21 «Град» бойовиків на Донбасі

Восьмеро наших військових поранено, один – загинув

Сьогодні, 2 березня, з опівночі до 18:00 російсько-терористичні війська на Донбасі здійснили 78 обстрілів позицій українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 78 обстрілів. Восьмеро наших військових поранено, один – загинув», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 «Град» окупанти випустили 20 снарядів по наших позиціях в районі Водяного. «З мінометів обстріляли Гнутове та Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар’їнку, Талаківку. Снайпер вів вогонь по Широкиному, Лебединському, та Мар’їнці. По Широкиному, Новогригорівці та Гнутовому – БМП противника», - інформує прес-центр.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії бойовики стріляли по Новозванівці. «З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Новоолександрівку, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове», - повідомляють у штабі АТО.

«На Донецькому напрямку – танк, 120 та 82 міліметрові міномети – по Авдіївці та шахті Бутівка. Гранатомети по Опитному, Пісках та Кам’янці. БМП та гранатомети по Луганському, а стрілецька зброя – по Невельському. По Кам’янці та Новгородському вогонь вів снайпер, а зенітні установки по Троїцькому та Авдіївці», - інформує прес-центр.