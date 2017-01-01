На Донбасі бойовики гатять із важкого озброєння: троє бійців поранено

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Бойовики застосовують важку артилерію

З початком доби зафіксовано 37 обстрілів українських позицій

Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. З початком доби зафіксовано 37 обстрілів наших позицій. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку найгарячіше було в районі Луганського, де російсько-терористичні підрозділи застосували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм ворог накривав вогнем позиції поблизу Троїцького, а по оборонцях Кам’янки гатив з мінометів калібру 82 мм. По опорних пунктах наших військ у районі Авдіївки вів вогонь танк, поблизу Опитного – БМП. З великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Невельського», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку з міномета калібру 82 мм та озброєння БМП ворог обстрілював українські позиції в районі Марїнки. «Обстріли з озброєння БМП зафіксовано також поруч Широкиного. Поблизу Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери», - інформує прес-центр.

«На Луганському напрямку російсько-окупаційні підрозділи вогнем мінометів калібру 120 мм накривали опорні пункти поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм позиції під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем ворог застосував по захисниках Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького, Попасної та Новозванівки», - повідомляють у штабі АТО.

Там зазначають: аби подавити вогневу активність противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Штаб АТО інформує, що троє українських захисників отримали поранення, ще один військовослужбовець – бойову травму.

Як повідомлялося, протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє бійців дістали поранення та травми.