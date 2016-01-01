На Донбасі бойовики обстріляли з гранатометів групу рибалок

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Бойовики з гранатометами

У результаті застосування зброї постраждало до десяти рибалок

Зниження рівня морально-психологічного стану та військової дисципліни в підрозділах російських окупаційних військ призводить до невиправданого застосування військовослужбовцями зброї проти мирного населення. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



За даними ГУР, 28 грудня військовослужбовці 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС.

«У результаті застосування зброї постраждало до десяти осіб», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 грудня на одній з передових позицій 7 окремої мотострілецької бригади між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях у стані алкогольного сп’яніння, відбулось збройне зіткнення, в результаті якого одного військовослужбовця було вбито, ще кілька отримали поранення.