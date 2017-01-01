На Донбасі бойовики розтрощили свій блокпост із гаубиці – розвідка

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Бойовики на Донбасі

Терористи стріляють із «Градів» та важкої артилерії

Бойовики ОРДЛО завдають ударів по силах АТО із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, терористи стріляють із ракетних систем залпового вогню «Град», 122 та 152-мм артилерійських установок.

«Продовжуються безчинства та протиправні дії військовослужбовців російських окупаційних військ у відношенні до населення тимчасово окупованих територій на Сході України», - зазначається в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, на Маріупольському напрямку під час обстрілу сил АТО розрахунками гаубичного самохідного артилерійського дивізіону бойовики завдали вогневого удару по власному блокпосту в районі н.п. Пікузи. Внаслідок обстрілу також зруйновано приватний будинок.

«У районі н.п. Жолобок Попаснянського району під час спроби створення проходу у мінному полі для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули 4 військовослужбовців мотострілецької бригади ЗС РФ, 3 поранено», - поінформували розвідники.