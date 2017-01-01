На Донбасi обстріляли українських медиків, – волонтер
- Сьогодні, 05:31
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В результаті обстрілу сталася пожежа в медчастині і повністю згорів склад через попадання снарядаУ Мар’їнці Донецької області обстріляли медчастину медичного батальйону «Госпітальєри».
Про це пише волонтер Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що в результаті обстрілу сталася пожежа в медчастині і повністю згорів склад через попадання снаряда. Також вона повідомила, що одного представника медбатальйона госпіталізували.
Зінкевич розповіла, що в результаті обстрiлу також був знищений автомобіль медиків.
За словами волонтера, бойовики також обстрілювали з «Градів» Красногорівку, через що частина селища залишилася без електрики.
Також вона повідомила, що було обстріляно Широкине, де «госпiтальєрам» через технічнi причини довелося переїжджати на нову позицію.