На Донбасi обстріляли українських медиків, – волонтер

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В результаті обстрілу сталася пожежа в медчастині і повністю згорів склад через попадання снаряда

У Мар’їнці Донецької області обстріляли медчастину медичного батальйону «Госпітальєри».

Про це пише волонтер Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що в результаті обстрілу сталася пожежа в медчастині і повністю згорів склад через попадання снаряда. Також вона повідомила, що одного представника медбатальйона госпіталізували.

Зінкевич розповіла, що в результаті обстрiлу також був знищений автомобіль медиків.

За словами волонтера, бойовики також обстрілювали з «Градів» Красногорівку, через що частина селища залишилася без електрики.

Також вона повідомила, що було обстріляно Широкине, де «госпiтальєрам» через технічнi причини довелося переїжджати на нову позицію.