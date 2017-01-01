На Донбасі отримали поранення четверо військових

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Українські військові

Загиблих українських бійців немає

Минулої доби четверо українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних Сил України немає, четверо воїнів отримали поранення», – сказав Лисенко.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 45 разів порушили «тишу», гатили на всіх напрямках

На приморському напрямку, по морських піхотинцях у районі Водяного, противник бив з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Міномети калібру 82-мм використав у районі Красногорівки. Озброєння БТР, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Павлополя. По захисниках Широкиного ворог вів вогонь з озброєння БМП, а під Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілював зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку, під вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів опинились оборонці Авдіївки, Кам’янки та Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньоторецького противник обстріляв з 82-міліметрових мінометів, а захисників Опитного – з кулеметів великого калібру. По позиціях поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку, захисників Кримського та Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ накривали вогнем з мінометів калібру 120-мм та гранатометів. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів, а захисників Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.