  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Донбасі отримали поранення четверо військових

    • Сьогодні, 14:16
    • Розсилка
    Українські військові
    Українські військові

    Загиблих українських бійців немає

    Минулої доби четверо  українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних Сил України немає, четверо воїнів отримали поранення», – сказав Лисенко.

    Читайте також

    Нагадаємо, минулої доби бойовики 45 разів порушили «тишу», гатили на всіх напрямках

    На приморському напрямку, по морських піхотинцях у районі Водяного, противник бив з мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Міномети калібру 82-мм використав у районі Красногорівки. Озброєння БТР, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Павлополя. По захисниках Широкиного ворог вів вогонь з озброєння БМП, а під Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілював зі стрілецької зброї.

    На донецькому напрямку, під вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів опинились оборонці Авдіївки, Кам’янки та Зайцевого. Опорні пункти в районі Верхньоторецького противник обстріляв з 82-міліметрових мінометів, а захисників Опитного – з кулеметів великого калібру. По позиціях поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    На луганському напрямку, захисників Кримського та Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ накривали вогнем з мінометів калібру 120-мм та гранатометів. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів, а захисників Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

     

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ