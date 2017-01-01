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    На Донбасі перекинувся автобус із понад півсотнею пасажирів: є постраждалі

    • Сьогодні, 07:26
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    Водій автобусу «БАЗ» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся

    Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі «Бахмут – Майорськ». Рейсовий автобус перевозив з Майорська у Бахмут 53 пасажири. На місці працюють працівники поліції та медики.

    54-річний водій автобусу «БАЗ» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. За медичною допомогою звернулись 7 чоловік.

    За попередньою інформацією суттєвих тілесних ушкоджень пасажири не зазнали.

    Дітей серед пасажирів немає, повідомляє прес-служба Нацполіції Донецької області.

    Відомості за даними фактами внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами). 

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    На Донбасі перекинувся автобус із понад півсотнею пасажирів: є постраждалі
    На Донбасі перекинувся автобус із понад півсотнею пасажирів: є постраждалі
    На Донбасі перекинувся автобус із понад півсотнею пасажирів: є постраждалі
    На Донбасі перекинувся автобус із понад півсотнею пасажирів: є постраждалі

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