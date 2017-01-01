На Донбасі підірвалася бронемашина бойовиків на мінному полі - розвідка
- Сьогодні, 13:43
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Фото: Експрес
Бойовики продовжують нести втрати і намагаються використовувати ці факти для дискредитації сил АТО.
Загинули три бойовика, ще семеро поранені
У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) в Луганській області в результаті підриву бронемашини на мінному полі та обстрілу військової вантажівки загинули три бойовика, ще семеро поранені. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає «Главком».
Повідомляється, що бойовики продовжують нести втрати і намагаються використовувати ці факти для дискредитації сил АТО, поширюючи інформацію про порушення режиму припинення вогню і діяльність українських розвідувальних груп.
Як повідомляв «Главком», троє «морських піхотинців» в окупованому Донецьку загинули внаслідок збройної сутички, яка виникла під час вживання спиртних напоїв.