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    На Донбасі підірвалася бронемашина бойовиків на мінному полі - розвідка

    • Сьогодні, 13:43
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    Бойовики продовжують нести втрати і намагаються використовувати ці факти для дискредитації сил АТО.
    Фото: Експрес
    Бойовики продовжують нести втрати і намагаються використовувати ці факти для дискредитації сил АТО.

    Загинули три бойовика, ще семеро поранені

    У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) в Луганській області в результаті підриву бронемашини на мінному полі та обстрілу військової вантажівки загинули три бойовика, ще семеро поранені. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає «Главком».

    Повідомляється, що бойовики продовжують нести втрати і намагаються використовувати ці факти для дискредитації сил АТО, поширюючи інформацію про порушення режиму припинення вогню і діяльність українських розвідувальних груп.


    Як повідомляв «Главком»,  троє «морських піхотинців» в окупованому Донецьку загинули внаслідок збройної сутички, яка виникла під час вживання спиртних напоїв.

    АТО Міноборони вантажівки
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