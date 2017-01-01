На Донбасі почав діяти режим тиші

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29 березня у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

Відповідно до домовленостей Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України з 1 квітня на Донбасі оголошується режим тиші.

Як заявляв Президент України Петро Порошенко, режим припинення вогню з 1 квітня запропонувала українська сторона. 30 березня голова держави повідомив, що вже віддав всі необхідні команди - і Генеральному штабу, і міністру оборони.

Нагадаємо, 29 березня у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня до поминальних днів заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години», – зазначила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

У Міноборони заявили, що Україна готова до виконання домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.