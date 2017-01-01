На Донбасі понад 200 тис. дітей потребують психологічної допомоги

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Діти на Донбасі

На Донбасі діти живуть у постійному страху і не отримують адекватної підтримки, - ЮНІСЕФ

Кожна четверта дитина в Донецькій і Луганській областях, тобто понад 200 тисяч дітей, потребують термінової психосоціальної допомоги, вважають в ООН.

«Світ забув про цю «невидиму» кризу на сході України, при цьому сотні тисяч дітей дуже дорого за нього розплачуються, вони живуть у постійному страху і не отримують адекватної підтримки», - заявила представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберис, пише Центр новин ООН.

Найбільше це стосується дітей, які проживають у районах в радіусі 15 кілометрів від лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях, зазначила представниця фонду. «Для багатьох дітей дорога до школи пов'язана з величезним ризиком, іншим просто нікуди йти. Сім шкільних будівель були пошкоджені в результаті ескалації конфлікту в лютому-березні цього року. Всього з початку конфлікту в Україні були повністю зруйновані або пошкоджені 740 шкіл. Батьки і вчителі повідомляють про серйозні зміни в поведінці і психічному стані дітей», - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим ЮНІСЕФ закликає міжнародне співтовариство виділити 31 мільйон доларів США на надання необхідної підтримки дітям в зоні конфлікту і 5,5 мільйона з них на проекти з надання психологічної допомоги.

Раніше в ЮНІСЕФ заявляли, що мільйон дітей потребують різної допомоги у зв'язку з бойовими діями в Донбасі. Порівняно з 2016 роком, кількість таких дітей збільшилася майже вдвічі.

Джерело: zn,ua