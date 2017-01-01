На Донбасі поранено п'ятеро українських військових
- Сьогодні, 13:20
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Загиблих в лавах Збройних сил України немає
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України немає, але п'ятеро воїнів отримали поранення», - сказав він.
Як повідомлялося, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 43 обстріли позицій сил АТО, п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. Зокрема, у п’ятницю вдень внаслідок ворожого обстрілу з автоматичних гранатометів по укріпленнях наших захисників поблизу села Катеринівка Попаснянського району зазнали поранень двоє військовослужбовців.