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    На Донбасі поранено п'ятеро українських військових

    • Сьогодні, 13:20
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    Українські бійці на Донбасі
    Українські бійці на Донбасі

    Загиблих в лавах Збройних сил України немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України немає, але п'ятеро воїнів отримали поранення», - сказав він.

    Як повідомлялося, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 43 обстріли позицій сил АТО, п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. Зокрема, у п’ятницю вдень внаслідок ворожого обстрілу з автоматичних гранатометів по укріпленнях наших захисників поблизу села Катеринівка Попаснянського району зазнали поранень двоє військовослужбовців.

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