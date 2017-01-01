На Донбасі поранено сімох українських захисників
- Сьогодні, 13:38
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Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських воїнів немає
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій сім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських воїнів немає, проте семеро військовослужбовців отримали поранення і травми», - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.
Згодом рятувальники їх загасили.
Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.
За даними пресс-центру штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД.