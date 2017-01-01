На Донбасі поранено сімох українських захисників

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Бойові дії на Донбасі

Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських воїнів немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій сім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських воїнів немає, проте семеро військовослужбовців отримали поранення і травми», - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.

Згодом рятувальники їх загасили.

Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.

За даними пресс-центру штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД.