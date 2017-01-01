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    На Донбасі поранено сімох українських захисників

    • Сьогодні, 13:38
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    Бойові дії на Донбасі
    Бойові дії на Донбасі

    Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських воїнів немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій сім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських воїнів немає, проте семеро військовослужбовців отримали поранення і травми», - сказав він.

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    Нагадаємо, за минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

    Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.

    Згодом рятувальники їх загасили.

    Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.

    За даними пресс-центру штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД

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