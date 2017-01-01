На Донбасі постраждали семеро військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

За минулу добу загиблих у лавах українських військ немає, повідомили у Міноборони

За минулу добу в зоні проведення АТО семеро українських військових зазнали поранень і травмувань.

Про це сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу у суботу.

«За минулу добу загиблих у лавах українських військ немає. Але семеро військовослужбовців дістали поранення та травмування», - сказав речник МОУ.

Він також зауважив, що минулої доби ситуація на фронті загострилася.

Як повідомляв «Главком», ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації конфлікту з боку російсько-терористичних військ. Кількість ворожих збройних провокацій минулої доби сягнула відмітки 55. Найбільше обстрілів було зафіксовано на приморському напрямку.

«Главком» повідомляв, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила 13 реактивних систем залпового вогню «Град» на окупованій території Луганської області.

Джерело: Укрінформ