На Донбасі п’яний військовий РФ відправив на той світ цивільного і його вагітну дружину
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Російський військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП
У середу, 5 квітня, на Донбасі російський військовослужбовець у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, унаслідок якого загинули водій цивільного автомобіля і його вагітна дружина. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«5 квітня ц.р. військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК у стані алкогольного сп’яніння на легковому автомобілі перевищив швидкість і, не впоравшись з управлінням, скоїв зіткнення з іншим автомобілем. Унаслідок аварії загинули водій цивільного автомобіля і його вагітна дружина», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у з’єднаннях і частинах російських військ на Донбасі зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни. Зокрема, минулої доби внаслідок підриву на власних мінних загородженнях загинуло чотири військовослужбовці РФ.