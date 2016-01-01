На Донбасі раптово помер один із організаторів «ЛНР»

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Причина смерті точно не відома, в соцмережах Луганська пишуть про інфаркт

У Луганську помер один із організаторів «ЛНР» і діючий «міністр» з продовольства і сільського господарства Сергій Литвин.

«Паралельно він значився «заступник голови Радміну». Свого часу Литвин був радником ватажка «ЛНР» Плотницького. Він засвітився в бойових діях в Слов’янську і Красному Лимані. Причина смерті точно не відома, в соцмережах Луганська пишуть про інфаркт», – повідомляє «Експрес».