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    На Донбасі раптово помер один із організаторів «ЛНР»

    • Сьогодні, 01:02
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    Причина смерті точно не відома, в соцмережах Луганська пишуть про інфаркт

    У Луганську помер один із організаторів «ЛНР» і діючий «міністр» з продовольства і сільського господарства Сергій Литвин.

    «Паралельно він значився «заступник голови Радміну». Свого часу Литвин був радником ватажка «ЛНР» Плотницького. Він засвітився в бойових діях в Слов’янську і Красному Лимані. Причина смерті точно не відома, в соцмережах Луганська пишуть про інфаркт», – повідомляє «Експрес».

    бойовики
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