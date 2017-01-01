Бойовики на Донбасі розстрілюють місцевих жителів – розвідка

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Вбитих бойовиками місцевих жителів, як правило, не доправляють до моргів і здійснюють їх поховання без будь-якої фіксації

У складі з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ триває погіршення морально-психологічного стану особового складу, що призводить до скоєння тяжких злочинів, у тому числі проти цивільного населення. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на сторінці у Facebook.

Відповідно до повідомлення, 17 травня ц.р. військовослужбовці 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК обстріляли цивільних осіб у районі н.п. Крута Балка, у результаті двоє місцевих жителів загинули та одного поранено.

«Цього ж дня російський військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК під час суперечки застрелив військовослужбовця, призваного з місцевих жителів», – зазначили у розвідці.

Повідомляється, що командування полку вживає заходів з уникнення розслідування фактів загибелі військовослужбовця та приховування реальних бойових втрат серед особового складу, призваного з числа місцевих мешканців. Загиблих, як правило не доправляють до моргів і здійснюють їх поховання без будь-якої фіксації.