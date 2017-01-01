На Донбасі сапери за тиждень знешкодили понад 400 вибухонебезпечних предметів

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У Луганській області піротехніки знешкодили 390 вибухонебезпечних предметів

За минулий тиждень піротехнічні розрахунки Державної служби з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Луганській області обстежили 13,37 га місцевості, де виявили та вилучили 390 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, піротехніки вилучили 57 артилерійських снарядів, 6 реактивних ракет, 27 мінометних мін, 31 ручну гранату, 1 одиницю інженерних боєприпасів, 75 детонаторів, 72 одиниці боєприпасів і 121 одиницю інших вибухонебезпечних предметів. До розмінування було залучено 35 піротехніків і 15 одиниць техніки.

У той же час, в Донецькій області з 19 по 21 травня Держслужба вилучила та знешкодила 23 вибухонебезпечних предмета.

У Ясинуватському районі Донецької області було вилучено та знищено 10 запалів до снарядів ГРО-й артилерійський снаряд калібром 75 мм, в р. Маріуполь Донецької області - мінометну міну калібром 82 мм, г. Дружківка Донецької області 2 гранати РДГ-5, 4 гранати Ф-1 та гранату ВОГ-17, а також у р. Слов'янську Донецької області - гранату Ф-1 та в р. Бахмут Донецької області 3 сигнальні міни СМ-УБ.