На Донбасі співробітників охоронних фірм примусово заганяють в окупаційні війська

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Затриманим під час рейдів особам пропонується оформити контракти на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ

На підконтрольній бойовикам території Донбасу комендантські підрозділи російських військ затримують співробітників місцевих охоронних фірм, яких примушують оформити контракти на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Під керівництвом представників ФСБ РФ комендантськими підрозділами 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ, спільно з т.зв. правоохоронними органами «ДНР/ЛНР» під приводом розшуку дезертирів проводяться рейди із затримання співробітників місцевих охоронних фірм, керівники яких недостатньо активно співпрацюють із командуванням російських окупаційних військ. Затриманим під час рейдів особам пропонується оформити контракти на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Розвідка також інформує, що 12 березня під час розшуку російського офіцера-дезертира, командира підрозділу 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2-го АК комендантським патрулем було обстріляно транспортний засіб місцевої охоронної фірми та завдано побоїв двом її співробітникам, які проігнорували вимоги зупинитися, а потім вийти з автомобіля для обшуку.