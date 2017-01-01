На Донбасі та в Криму перебуває 800 БТР, сотні танків і тисячі військових з Росії - Клімкін

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Ворожа техніка на Донбасі

Загалом росіяни перекинули на територію України близько 4 тис 200 солдатів регулярних військ

На окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму перебуває 800 БТР та сотні танків з Росії. Про це під час виступу у Конгресі США заявив голова МЗС України Павло Клімкін.

«В Україну потрапила шокуюча цифра російського озброєння (я кажу про окупований Донбасі і Крим). Зараз є близько 4200 солдатів регулярних військ, понад 100 танків та 800 БТР. Зараз в Україні до тисячі артилерійських систем, понад 200 реактивних систем залпового вогню», - заявив дипломат.

Як повідомляв «Главком», Павло Клімкін після зустріч з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном заявив, що «США дали чітко зрозуміти, що жодних розмінів України не може бути, вона має фундаментальну важливість для Америки».

Також глава МЗС у Конгресі США заявив, що «єдиний правильний шлях взаємодії з Росією - з позиції сили».

Нагадаємо, що Клімкін 6-7 березня перебуває з робочим візитом у столиці США з метою інтенсифікації політичного діалогу між двома державами в контексті обговорення широкого кола питань українсько-американського стратегічного партнерства. При цьому увага звертається, передусім, на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також на підтримку Вашингтоном просування реформ в Україні.