На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського бійця

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Бойові дії на Донбасі

Минулої доби загиблих українських військових не було

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, один наш боєць дістав поранення», – сказав він.

Мотузяник повідомив, що це сталося в районі Красногорівки внаслідок ворожого обстрілу.

Нагадаємо, прес-центр штабу АТО повідомляв, що впродовж минулої доби в зоні АТО відбулося 55 обстрілів, одного нашого військового поранено.