  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського бійця

    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    Бойові дії на Донбасі
    Бойові дії на Донбасі

    Минулої доби загиблих українських військових не було

    Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, один наш боєць дістав поранення», – сказав він.

    Читайте також

    Мотузяник повідомив, що це сталося в районі Красногорівки внаслідок ворожого обстрілу.

    Нагадаємо, прес-центр штабу АТО повідомляв, що впродовж минулої доби в зоні АТО відбулося 55 обстрілів, одного нашого військового поранено. 

    Читайте також
    бойовики зона АТО Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ