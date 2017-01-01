На Донбасі вбили бойовика, про якого під час інавгурації говорив Порошенко

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Терорист Абвер – Сергій Здрилюк

Терористи в соцмережах повідомили про смерть Абвера

У районі селища Спартак Донецької області було знищено бойовика «ДНР» Сергія Здрилюка, відомого на прізвисько Абвер.

Про це повідомляють у соцмережах так звані товариші по зброї терориста Абвера. При цьому причини смерті поки що невідомі, пише «Сегодня».

Наразі цю інформацію ватажки «ДНР» не підтверджують. Є інформація, що терорист Здрилюк займався бізнесом в окупованому Росією Криму, проте у 2017 році повернувся воювати проти України.

Що цікаво, про Абвера у своїй інавгураційній промові 7 червня 2014 року згадував Петро Порошенко. Зокрема, він звернувся до жителів сходу російською мовою та пообіцяв створити коридор для російських найманців, які хочуть повернутися додому, та мирний діалог. При цьому президент наголосив, що з терористами як Стрілок, Біс, Абвер та «іншою нечистю», переговори неможливі.

Також стало відомо, що на Донбасі знищено екс-ватажка батальйону терористів на прізвисько Хуліган.