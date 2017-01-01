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    На Донбасі військовий зчинив стрілянину в квартирі

    • Сьогодні, 18:48
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    Автомат Калашникова
    Автомат Калашникова

    Боєць стріляв із автомата Калашникова в стіну

    У місті Бахмут на Донеччині військовослужбовець Збройних сил України зчинив стрілянину у квартирі, яку винаймає в житловому будинку.

    Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

    «Встановлено, що постріли у орендованій квартирі здійснив військовослужбовець 1982 року народження, який проживає в оселі разом зі своєю співмешканкою. Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну. Наразі військового затримано, зброю вилучено», - зазначили в поліції.

    Повідомлення про постріли у квартирі багатоповерхівки надійшло від мешканців будинку.

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    Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

    На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.

    Нагадаємо, в Харкові трьох чоловіків затримали за стрілянину з балкону.

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