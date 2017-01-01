На Донбасі військовий зчинив стрілянину в квартирі

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Автомат Калашникова

Боєць стріляв із автомата Калашникова в стіну

У місті Бахмут на Донеччині військовослужбовець Збройних сил України зчинив стрілянину у квартирі, яку винаймає в житловому будинку.

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

«Встановлено, що постріли у орендованій квартирі здійснив військовослужбовець 1982 року народження, який проживає в оселі разом зі своєю співмешканкою. Чоловік зробив два постріли з автомату Калашникова в стіну. Наразі військового затримано, зброю вилучено», - зазначили в поліції.

Повідомлення про постріли у квартирі багатоповерхівки надійшло від мешканців будинку.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, представники військової служби правопорядку та військової прокуратури.

Нагадаємо, в Харкові трьох чоловіків затримали за стрілянину з балкону.