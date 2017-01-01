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    На Донбасі внаслідок пожежі постраждало четверо бійців АТО

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    Ліквідація пожежі
    Ліквідація пожежі

    Військовослужбовців, які дістали опіки в Троїцькому, доправили у військовий госпіталь Дніпра

    Внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад дістали термічні опіки різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Силами пожежних розрахунків з міста Попасна пожежу було ліквідовано. Потерпілих військовослужбовців доправили до Бахмутської міської лікарні, а звідти – вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 у медичні заклади Дніпра», – йдеться в повідомленні.

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    За даним випадком, для з’ясування обставин виникнення пожежі, Військова служба правопорядку проводить перевірку.

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі 76 разів обстріляли позиції українських захисників, поранено одного бійця ЗСУ.

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