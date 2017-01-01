На Донбасі внаслідок пожежі постраждало четверо бійців АТО

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Ліквідація пожежі

Військовослужбовців, які дістали опіки в Троїцькому, доправили у військовий госпіталь Дніпра

Внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад дістали термічні опіки різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Силами пожежних розрахунків з міста Попасна пожежу було ліквідовано. Потерпілих військовослужбовців доправили до Бахмутської міської лікарні, а звідти – вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 у медичні заклади Дніпра», – йдеться в повідомленні.

За даним випадком, для з’ясування обставин виникнення пожежі, Військова служба правопорядку проводить перевірку.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі 76 разів обстріляли позиції українських захисників, поранено одного бійця ЗСУ.