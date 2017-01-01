На Донбасі з початку доби один військовослужбовець отримав поранення

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Російсько-терористичні підрозділи здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО

Російсько-терористичні підрозділи продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. Як передає прес-центр Штабу АТО, з початку доби ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України.

Епіцентром вогневого протистояння був Донецький напрямок. Так, з 82-міліметрових мінометів та з озброєння БМП ворог вів вогонь по позиціях поруч Луганського. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по захисниках Авдіївки, шахти «Бутівка» та Кам’янки. Оборонців Зайцевого та Пісків ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі шахти «Бутівка» діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82-мм ворог гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вів вогонь по захисниках Водяного, а з кулеметів та стрілецької зброї – по оборонцях Лебединського.

На Луганському напрямку, зі стрілецької зброї противник обстріляв опорні пункти в районі Валуйського.

Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.