На Донбасі з початку доби один військовослужбовець отримав поранення
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Російсько-терористичні підрозділи здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО
Російсько-терористичні підрозділи продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. Як передає прес-центр Штабу АТО, з початку доби ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України.
Епіцентром вогневого протистояння був Донецький напрямок. Так, з 82-міліметрових мінометів та з озброєння БМП ворог вів вогонь по позиціях поруч Луганського. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по захисниках Авдіївки, шахти «Бутівка» та Кам’янки. Оборонців Зайцевого та Пісків ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі шахти «Бутівка» діяли ворожі снайпери.
На Приморському напрямку з мінометів калібру 82-мм ворог гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вів вогонь по захисниках Водяного, а з кулеметів та стрілецької зброї – по оборонцях Лебединського.
На Луганському напрямку, зі стрілецької зброї противник обстріляв опорні пункти в районі Валуйського.
Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.