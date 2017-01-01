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    На Донбасі за добу поранено четверо українських військових

    • Сьогодні, 13:28
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    Українські військові
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
    Українські військові

    Як розказав речник Міністерства оборони, за добу ніхто з військових не загинув

    Протягом минулої доби в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець, але четверо отримали поранення. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

    «За добу, що минула, внаслідок бойових дій втрат у лавах Збройних сил не було. Четверо дістали травми та поранення», - сказав Мотузяник.

    За його словами, на Луганському напрямку за добу відбулось 10 обстрілів з боку бойовиків, на Донецькому напрямку - 18 обстрілів, дві третини з яких були із використанням важкої зброї, а на Маріупольському - 33 обстрілів з боку бойовиків, третина - з важкого озброєння.

    Як повідомляв «Главком», за минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.

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