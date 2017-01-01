На Донбасі за добу поранено четверо українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

Як розказав речник Міністерства оборони, за добу ніхто з військових не загинув

Протягом минулої доби в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець, але четверо отримали поранення. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій втрат у лавах Збройних сил не було. Четверо дістали травми та поранення», - сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку за добу відбулось 10 обстрілів з боку бойовиків, на Донецькому напрямку - 18 обстрілів, дві третини з яких були із використанням важкої зброї, а на Маріупольському - 33 обстрілів з боку бойовиків, третина - з важкого озброєння.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.