На Донбасі за добу поранено чотирьох українських бійців

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Упродовж минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було

Минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте чотирьох було поранено.

Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, четверо наших бійців зазнали поранень», – сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Донецькій області під час стрілянини біля магазину загинув військовий.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби бойовики вели вогонь по всіх напрямках із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Повідомляється, що на маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине та Водяне. Загалом було зафіксовано 38 обстрілів.