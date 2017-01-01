На Донбасі за добу поранено п’ятьох українських військових
- Вчора, 13:10
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Загиблих серед військових ЗСУ минулої доби немаєМинулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено п’ятьох українських військовослужбовців, загиблих немає.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, п’ятеро бійців зазнали поранень», – повідомив Мотузяник.
Нагадаємо, 9 січня у зоні АТО сталося 27 ворожих обстрілів.
Також у штабі АТО повідомили про пошуки бійців, які зникли на Донбасі.