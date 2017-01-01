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    На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

    • Сьогодні, 14:09
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    Бійці отримали поранення під час обстрілів бойовиків

    В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 25 січня 2017 року, в результаті бойових дій поранено трьох українських військовослужбовців, загиблих немає.

    Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 3 військовослужбовців отримали поранення. Зокрема, по одному військовослужбовцю було поранено в Троїцькому та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Ще одного військового було поранено на Луганському напрямку», - повідомив він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики в ході «навчань» обстрілюють окуповані населені пункти на Донбасі під видом Збройних сил України.

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