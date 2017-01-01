На Донбасі за минулу добу загинув один військовий

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Головною «гарячою точкою» залишається Авдіївка і прилеглі до неї райони

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянік.

«За минулу добу внаслідок бойових дій один наш військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення», - сказав Мотузянік на брифінгу в четвер у Києві.

Спікер Міноборони розповів, що на луганському напрямку бойовики відкривали вогонь по Кримському, Горіховому і Новозванівці. Поблизу Станиці Луганської і Троїцького противник застосовував стрілецьке озброєння і гранатомети. Всього на луганському напрямку зафіксовано 13 обстрілів, три з них - з важкого озброєння.

На донецькому напрямку обстріли тривають по всій лінії фронту. Головною «гарячою точкою» залишається Авдіївка і прилеглі до неї райони. Також ворог з мінометів і бронетехніки здійснював обстріли Зайцеве, а також поблизу Донецького аеропорту і Горлівки. Всього на донецькому напрямку зафіксовано 28 обстрілів, в 9 випадках використовуючи важке озброєння

Мотузянік поінформував, що як і раніше напруженою залишається ситуація поблизу Водяного, зокрема противник відкрив вогонь з артилерії 122-мм, а також з РСЗВ «Град-П». Також на ділянці фронту «Павлопіль-Широкино» і в Мар'їнці бойовики здійснювали мінометні обстріли позицій української армії. Всього на маріупольському напрямку зафіксовано 43 обстрілу, в тому числі 8 з важкого озброєння.