На Донбасі загинуло двоє українських військових

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Ворог свідомо йде на загострення обстановки в зоні АТО

За добу, що минула, внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що поранених серед українських бійців не було.

Українські військові загинули через ворожі мінометні обстріли у Новотошківському і Широкиному.

Мотузяник додав, що на луганському і маріупольському напрямках противник свідомо йде на загострення обстановки.

Нагадаємо, як повідомляють розвідники, у Донецьк із таємною місією їдуть представники Генштабу РФ.