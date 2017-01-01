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    На Донбасі загинуло двоє українських військових

    • Сьогодні, 14:11
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    Ворог свідомо йде на загострення обстановки в зоні АТО

    За добу, що минула, внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули.

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    Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    Він зазначив, що поранених серед українських бійців не було.

    Українські військові загинули через ворожі мінометні обстріли у Новотошківському і Широкиному.

    Мотузяник додав, що на луганському і маріупольському напрямках противник свідомо йде на загострення обстановки.

    Нагадаємо, як повідомляють розвідники, у Донецьк із таємною місією їдуть представники Генштабу РФ.

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