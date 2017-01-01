На Донбасі загинуло двоє українських військових
- Сьогодні, 14:11
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Ворог свідомо йде на загострення обстановки в зоні АТО
За добу, що минула, внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули.
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Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Він зазначив, що поранених серед українських бійців не було.
Українські військові загинули через ворожі мінометні обстріли у Новотошківському і Широкиному.
Мотузяник додав, що на луганському і маріупольському напрямках противник свідомо йде на загострення обстановки.
Нагадаємо, як повідомляють розвідники, у Донецьк із таємною місією їдуть представники Генштабу РФ.