На Донбасі загинули двоє українських військових, — штаб
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Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженоюНеподалік селища Луганське Донецької області і міста Попасна Луганської області 9 березня загинули 2 українських військових.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Луганське», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними штабу, військовий загинув від кулі снайпера.
Також повідомляється про загибель військового внаслідок обстрілу неподалік Попасної.
«Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Попасна із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 120мм, важкі осколкові поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненого бійця терміново доправили до Попаснянської міської лікарні, втім врятувати його життя лікарям не вдалося», — повідомляє штаб АТО.
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Впродовж дня на різних напрямках зафіксовано застосування противником важкого озброєння: артилерії 122мм, мінометів калібру 120мм та 82мм.