На Донбасі загинули двоє українських військових, — штаб

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Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою

Неподалік селища Луганське Донецької області і міста Попасна Луганської області 9 березня загинули 2 українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Луганське», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними штабу, військовий загинув від кулі снайпера.

Також повідомляється про загибель військового внаслідок обстрілу неподалік Попасної.

«Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Попасна із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 120мм, важкі осколкові поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненого бійця терміново доправили до Попаснянської міської лікарні, втім врятувати його життя лікарям не вдалося», — повідомляє штаб АТО.

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Впродовж дня на різних напрямках зафіксовано застосування противником важкого озброєння: артилерії 122мм, мінометів калібру 120мм та 82мм.