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    На Донбасі загинув 18-річний боєць 44 артилерійської бригади

    • Сьогодні, 21:59
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    За фактом загибелі військовослужбовця проводиться розслідування

    Боєць 44 окремої артилерійської бригади загинув під час виконання бойового завдання.

    Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

    «Командування та особовий склад військової частини В1428 сумує з приводу передчасної втрати свого товариша та висловлює глибоке співчуття батькам та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що військовослужбовець-контрактник військової частини В1428 загинув внаслідок вогнепального поранення.

    За фактом загибелі проводиться розслідування, з'ясовуються деталі та причини загибелі солдата.

    розслідування
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