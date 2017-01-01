На Донбасі загинув 18-річний боєць 44 артилерійської бригади

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За фактом загибелі військовослужбовця проводиться розслідування

Боєць 44 окремої артилерійської бригади загинув під час виконання бойового завдання.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

«Командування та особовий склад військової частини В1428 сумує з приводу передчасної втрати свого товариша та висловлює глибоке співчуття батькам та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець-контрактник військової частини В1428 загинув внаслідок вогнепального поранення.

За фактом загибелі проводиться розслідування, з'ясовуються деталі та причини загибелі солдата.