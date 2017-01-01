На Донбасі загинув український військовий, ще трьох поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На приморському напрямку ситуація наразі найнапруженіша

Протягом сьогоднішнього дня бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі, в результаті чого один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

«Російсько-терористичні бандформування продовжують вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО. Однак ситуація перебуває під контролем українських захисників. З початку доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Неодноразово застосовували й озброєння, заборонене мінськими угодами», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на приморському напрямку ситуація найнапруженіша.

«Тут зафіксовано найбільше фактів застосування проросійськими НЗФ зброї. Впродовж дня бандити чотири рази відкривали вогонь з 120-мм мінометів по наших позиціях в районі Чермалика. Там же, а також біля Новотроїцького, противник вів вогонь з гранатометів. Північніше, неподалік Мар’їнки, бойовики двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО з мінометів калібру 82-мм», — йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку, за інформацією штабу АТО, ситуація відносно стабільна.

«Донецький напрямок. Тут ситуація відносно стабільна. Втім, в першій половині дня під ворожі обстріли з крупнокаліберних кулеметів потрапили бійці ЗС України, котрі тримають оборону в районі Зайцевого та Опитного», — зазначили у прес-центрі.

Також у штабі повідомили, що на луганському напрямку противник з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Новозванівки та Кримського. А наші позиції біля Новоолександрівки бойовики обстріляли із зенітної установки.

«В результаті бойових дій сьогодні один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень», — додали у штабі.

Нагадаємо, бойовики обстріляли житловий квартал Мар'їнки, внаслідок чого поранено двох людей.