На Донбасі збільшилася кількість порушень «режиму тиші», - ОБСЄ

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Порівняно з попереднім звітним періодом на Донеччині ОБСЄ зафіксовала меншу кількість вибухів

У Луганській області зафіксовано зменшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню, так званого «режиму тиші» в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні місії.

Водночас, як повідомили спостерігачі, порівняно з попереднім звітним періодом на Донеччині зафіксовано меншу кількість вибухів (приблизно 475 вибухів супроти 600 відповідно).

«Увечері 13 квітня камера СММ в підконтрольному урядові місті Авдіївці (17 км на північ від Донецька) зафіксувала 18 вибухів, оцінених як розриви снарядів з озброєння невстановленого типу, 5 вибухів у повітрі та сукупно 12 снарядів (11 із півдня на північ і один із заходу на схід), 16 вибухів невизначеного походження і 3 освітлювальні ракети із заходу на схід», - повідомили у СММ ОБСЄ.

Усі ці епізоди вогневої активності були зафіксовані за 3-5 км на південний схід від камери. Також зазначається, що 14 квітня, перебуваючи в Авдіївці, спостерігачі чули 2 вибухи невизначеного походження за 3-6 км на захід і північний захід і 56 вибухів невизначеного походження на відстані від 3 до 7 км у секторі від сходу до південного сходу.