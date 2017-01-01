На Донбасі зупинила роботу найбільша шахта Ахметова

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Фото Лига Рінат Ахметов

На шахті більшу частину працівників відправили у безплатні відпустки

На окупованій частині Донецької області зупинилася найбільша шахта «Комсомолець Донбасу», яка входить у холдинг ДТЕК українського бізнесмена Ріната Ахметова передають «Подробности» з посиланням на одного із співробітників підприємства.

Повідомляється, що на шахті більшу частину працівників з 3 березня відправили у безплатні відпустки. На даний момент на підприємстві залишається обслуговуючий персонал, який вимірює рівень газу і відкачує воду. За словами співробітника шахти, працівникам не назвали причину зупинки виробництва.

У той же час відомо, що окупаційна влада на ряді підприємств запровадила так звану «тимчасову адміністрацію». Крім того, зупинився найбільший Єнакіївський металургійний завод, що також входить до структур Ахметова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ахметов вибув з Топ-500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg.