На Донеччині 11-річний хлопчик вчинив самогубство, коли рідні вийшли з дому

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Депресивний настрій у підлітка

Хлопець сам зачинився у квартирі

У Добропіллі Донецької області 11-річний підліток скоїв самогубство, зачинившись у квартирі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Вчора ввечері до місцевого відділення поліції зателефонував батько дитини, який заявив, що його дружина не може потрапити всередину квартири.

Правоохоронці на місці події з'ясували, що жінка разом зі своїм старшим 14-річним сином не можуть відкрити замок на вхідних дверях у квартиру. При цьому вдома був її молодший син, який не відгукувався і не відкривав двері.

За допомогою співробітників ДСНС поліцейські відкрили двері та зайшли всередину. В одній з кімнат було виявлено тіло 11-річного хлопчика, який вчинив самогубство

Встановлено, що батьки дитини були на роботі, старший син, 14-річний хлопець, пішов гуляти на вулицю, а вдома залишився найменший член сім'ї. Коли підліток повернувся додому, то не зміг відкрити двері. Він і подзвонив батькам, які викликали поліцію.

До слова, працівники департаменту кіберполіції України виявили у соціальних мережах 434 «групи самогубств», 102 з них були заблоковані.

Як повідомлялося, поліція затримала двох українських адміністраторів так званих груп смерті «Синій кит», які через соціальні мережі переконували підлітків скоїти самогубства, проте згодом відпустили.