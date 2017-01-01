На Донеччині 12-річний хлопець помер внаслідок вибуху гранати

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Місце трагедії

Граната вибухнула у хлопця в руках

У Вугледарі Донецької області внаслідок вибуху гранати загинув 12-річний хлопець. Про це повідомили у прес-службі Донецької Нацполіції.

«Їх було двоє – дітей, які знайшли предмет, схожий на бойову гранату, у центрі міста. Друг загиблого, 10-річний Діма, врятувався лише завдяки урокам безпеки, які проводили у школі поліцейські – він знав, яку небезпеку становить боєприпас, та намагався переконати друга не чіпати його, але той не послухався», - пояснюють правоохоронці.

Відомо, що діти йшли додому зі школи мистецтв. По дорозі вони знайшли гранату. За словами другого хлопчика, загиблий почав розкручувати її, подивився, що всередині. Закрутив. Він подумав, що це запальничка.

«Я ж попереджав, говорив йому, що це граната. Він все одно думав, що це запальничка, хотів потягнути за чеком, щоб побачити вогонь. Я відвернувся і швидко пішов. А у нього граната вибухнула в руках, мене оглушило, я побіг додому», - розповідає друг заиблого, учень 4 класу.

Мати загиблого хлопчика не розуміє, як таке могло статися, вона часто говорила з дітьми про небезпеку зброї і боєприпасів.

«Мені подзвонила мама з батьківського комітету і сказала, що щось трапилося, ч відразу прибігла. І коли побачила підошву, то відразу зрозуміла, що це моя дитина там лежить», - каже жінка.

З початку бойових дій в Донецькій області в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждали 11 дітей: 5 загинули, 6 отримали поранення.