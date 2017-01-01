На Донеччині 8-9 травня за порядком стежитимуть понад 2 тисячі поліцейських

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Фото: ГУ Національної поліції в Донецькій області Загалом на вулиці міст та селищ вийде 550 нарядів.

У Маріуполі на свята за безпекою стежитимуть майже 660 правоохоронців

У Донецькій області 8-9 травня за порядком стежитимуть понад 2 тисячі поліцейських. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Донецькій області, передає «Главком».

«Поліція посилює заходи безпеки, аби вберегти життя кожного мешканця та гостя регіону, і не допустити будь-якого сплеску панічних настроїв чи розгойдування ситуації. 8-9 травня безпеку на Донеччині забезпечуватимуть 1,6 тисячі поліцейських. Поліція готова до миттєвого реагування на будь-які зміни оперативного стану в регіоні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під особливою увагою правоохоронців знаходиться прифронтовий Маріуполь, де за безпекою стежитимуть майже 660 правоохоронців.

«Загалом на вулиці міст та селищ вийде 550 нарядів, з яких 335 піших та 28 автопатрулів, а також 46 груп швидкого реагування. Крім того, у Слов’янську, Краматорську та Маріуполі працюватимуть екіпажі патрульних», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків 8-9 травня будуть патрулювати 3,5 тисячі поліцейських.

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