На Донеччині бойовики обстріляли дитячий табір



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обстріляний бойовиками корпус дитячого табору

Під час обстрілу на території табору, крім охоронців, нікого не було

У Волноваському районі Донецької області в результаті обстрілу з боку бойовиків пошкоджено будівлю дитячого табору. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

«До чергової частини поліції надійшло повідомлення від охоронця одного з дитячих таборів у с. Зелений Гай про те, що вночі (в ніч на 30 травня. – Ред.) бойовики обстріляли територію виховного дитячого центру. Слідчо-оперативна група обстежила місцевість та виявила 6 пошкоджених вікон. Відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу на території табору, крім охоронців, нікого не було. Перший заїзд дітей планується у червні 2017 року.

Слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції обстежила територію та встановила, що у приміщенні їдальні пошкоджено 3 вікна та ще стільки ж у корпусах № 1 та 4. Постраждалих немає.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.