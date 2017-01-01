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    На Донеччині бойовики обстріляли дитячий табір

    • Сьогодні, 09:28
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    Обстріляний бойовиками корпус дитячого табору
    Обстріляний бойовиками корпус дитячого табору

    Під час обстрілу на території табору, крім охоронців, нікого не було

    У Волноваському районі Донецької області в результаті обстрілу з боку бойовиків пошкоджено будівлю дитячого табору. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

    «До чергової частини поліції надійшло повідомлення від охоронця одного з дитячих таборів у с. Зелений Гай про те, що вночі (в ніч на 30 травня. – Ред.) бойовики обстріляли територію виховного дитячого центру. Слідчо-оперативна група обстежила місцевість та виявила 6 пошкоджених вікон. Відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що під час обстрілу на території табору, крім охоронців, нікого не було. Перший заїзд дітей планується у червні 2017 року.

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    На Донеччині бойовики обстріляли дитячий табір
    На Донеччині бойовики обстріляли дитячий табір
    На Донеччині бойовики обстріляли дитячий табір
    На Донеччині бойовики обстріляли дитячий табір

    Слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції обстежила територію та встановила, що у приміщенні їдальні пошкоджено 3 вікна та ще стільки ж у корпусах № 1 та 4. Постраждалих немає.

    Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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