На Донеччині екс-регіонала облили «кров'ю», після чого розпочалася бійка

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Внаслідок інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження та звернулися до правоохоронців

Під час сесії Торецької міськради колишньому депутату від «Партії регіонів» Ігорю Шкірі дісталося від голови громадської ради при Донецькій ОДА Ірини Кириковою.

Відео інциденту з'явилося на каналі ХАΛVA.

Відзначимо, що після того, як ухвалили бюджет, жінка піднялася до трибуни та звинуватила Шкірю у розпалюванні війни на Донбасі.

«Кров на вас тих людей, що загинули внаслідок бойових дій на Донбасі. Що ви зробили з цим регіоном?» – зауважила активістка.

За деякий час Ірина Кирикова кинула у Шкірю пакет з червоною фарбою.

Зауважимо, що після цього у залі виникли сутички між людьми, які підтримують Шкірю, та їхніми супротивниками.

Внаслідок інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження та звернулися до правоохоронців, а також медиків.

Довідка: Ігор Шкіря з 2002 року безперервно обирається до Верховної Ради. Чотири рази він балотувався як кандидат від «Партії регіонів». На останніх парламентських виборах Шкіря потрапив до Ради як самовисуванець. Наразі він входить до фракції «Відродження».



