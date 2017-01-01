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    На Донеччині хлопчик знайшов 14 гранат біля школи

    • Сьогодні, 15:22
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    У коробці було знайдено 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1.&nbsp;
    Фото: ГУНП Донецької обл.
    У коробці було знайдено 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1. 

    Сапери вивезли знахідки для подальшого знищення

    Хлопчик на Донеччині  знайшов 14 гранат біля школи.  Про це йдеться у повідомленні ГУНП Донецької області, передає «Главком».

    Згідно з  інформацією правоохоронців, у Краматорський відділ поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що її 7-річний син, гуляючи разом з друзями, в кутку подвір’я школи № 3 поблизу паркану знайшов у коробці предмети, схожі на гранати.

    «У коробці перебувало 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1. У бойових боєприпасів були викручені запали, проте вони знаходилися поруч. Сапери вивезли небезпечні знахідки для подальшого знищення», -розповіли у поліції.

    Провоохоронці зазначили, що з початку бойових дій у Донецькій області внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами загинули 4 дитини, ще 13 травмовано.

    Як повідомляв «Главком», у Харкові поліція затримала п'яного чоловіка з гранатою. 

    МВС граната Донеччина
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