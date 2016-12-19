На Донеччині накрили підпільний цех із алкоголем на 27,5 мільйона гривень

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Фото: прес-служба прокуратури Донецької області

Чоловік реалізовував контрафакт через торговельну мережу регіону

Донецькі правоохоронці виявили підпільний цех з виробництва алкогольної продукції. 32-річний житель Слов’янська організував у себе вдома підпільне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв за допомогою спеціального обладнання, повідомляє прес-служба відомства.

Свою продукцію чоловік реалізовував через торговельну мережу регіону.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів), проведено 19 обшуків торговельних об’єктів, домоволодінь та складських приміщень, розташованих у Слов’янську, Краматорську, Бахмуті, Бахмутському районі та Маріуполі.

За результатами проведених обшуків за місцями виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції виявлено та вилучено алкогольну продукцію різноманітних торгових марок.

Загалом під час проведення обшуків із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 27,5 млн грн та обладнання на суму 50 тис. грн. Крім того, вилучено понад 500 тис. грн, отриманих від незаконної діяльності.

Досудове розслідування триває.