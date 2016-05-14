На Донеччині поліцейський врятував від смерті 15-річну жертву «Синього кита»

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Фото: ТСН

В Авдіївці правоохоронцю вдалося запобігти лиху

Поліція в Авдіївці попередила спробу суїциду 15-річної дівчини, яка була учасницею так званої «групи смерті» в соцмережах. Про це ідеться в повідомленні відділу комунікації ГУНП в Донецькій області.



Педагоги повідомили інспектору ювенальної превенції Авдіївського відділення поліції Анатолію Рабіну, що одна з учениць без поважних причин пропускає заняття. «Прогульниця» вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронця і він швидко встановив, що дівчина перебуває у своєї бабусі. Під час бесіди з правоохоронцем школярка зізналася, що вона є учасницею «групи смерті», і вже під чітким керівництвом «куратора» виконала 47 завдань. Дівчині залишалося останнє завдання: піти до водойми, зробити «Селфі» і вчинити самогубство.



Мати дівчинки розповіла, що не помічала за дочкою схильності до самогубства. Але при цьому вона визнала, що є матір'ю-одиначкою і багато працює, тому не завжди може приділити дівчинці достатньої уваги.



Зараз зі школяркою працює психолог. Крім того, правоохоронці спілкуються з однокласниками і друзями дівчинки, щоб своєчасно виявити можливих учасників смертельного квесту.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.



«Поліцейські закликають і дорослих, і дітей не залишатися байдужими і не відмахуватися від проблем підлітків. Прислухатися до дітей, приділяти їм більше уваги, а в разі, якщо виникає навіть просто підозра, що дитина хоче піти на непоправне, не втрачати часу і негайно звертатися в поліцію», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у лютому цього року столичні поліцейські запобігли самогубству двох підлітків, які грали у соцмережі в «гру» «Синій кит» - виконували завдання, які їм давали куратори у так званих «групах смерті».

Раніше поліцейські Маріуполя запобігли можливому самогубству 13-річного школяра, який останнім часом публікував пости суїцидальної тематики.

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