На Донеччині поліція перейшла на посилений режим служби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Увага посилених нарядів приділятиметься саме місцям відпочинку громадян

На Донеччині на час святкових днів (Трійця) на вулиці вийде збільшена кількість поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії України. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

«Керівники територіальних підрозділів поліції Донеччини визначили для підлеглого складу основні завдання із забезпечення правопорядку в містах та селищах. До них входять припинення будь-яких спроб дестабілізації стану, затримання осіб, що мають відношення до незаконних збройних формувань, вилучення з незаконного обігу небезпечних предметів та наркотичних речовин, розкриття злочинів в перші години після вчинення, а також миттєве реагування на будь-які звернення громадян», - йдеться в повідомленні.

Особлива увага посилених нарядів приділятиметься саме місцям відпочинку громадян: у парках, скверах, на узбережжях водойм.

До забезпечення правопорядку залучено інспекторів-кінологів зі службовими собаками, які натреновані на пошуки заборонених і небезпечних речовин, а також надають допомогу в пошуках безвісно зниклих осіб та злочинців.

Поліцейські звертаються до мешканців та гостей регіону з розумінням ставитися до впроваджених заходів безпеки та не чинити опору законним вимогам працівників поліції.

Як повідомляв «Главком», впродовж минулої доби бойовики 53 рази відкривали вогонь вздовж усієї лінії зіткнення: двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень