На Донеччині поліція перейшла на посилений режим служби
- Сьогодні, 08:50
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Увага посилених нарядів приділятиметься саме місцям відпочинку громадян
На Донеччині на час святкових днів (Трійця) на вулиці вийде збільшена кількість поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії України. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області.
«Керівники територіальних підрозділів поліції Донеччини визначили для підлеглого складу основні завдання із забезпечення правопорядку в містах та селищах. До них входять припинення будь-яких спроб дестабілізації стану, затримання осіб, що мають відношення до незаконних збройних формувань, вилучення з незаконного обігу небезпечних предметів та наркотичних речовин, розкриття злочинів в перші години після вчинення, а також миттєве реагування на будь-які звернення громадян», - йдеться в повідомленні.
Особлива увага посилених нарядів приділятиметься саме місцям відпочинку громадян: у парках, скверах, на узбережжях водойм.
До забезпечення правопорядку залучено інспекторів-кінологів зі службовими собаками, які натреновані на пошуки заборонених і небезпечних речовин, а також надають допомогу в пошуках безвісно зниклих осіб та злочинців.
Поліцейські звертаються до мешканців та гостей регіону з розумінням ставитися до впроваджених заходів безпеки та не чинити опору законним вимогам працівників поліції.
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