На Донеччині поліція спіймала бойовика «Оплоту»
- Вчора, 23:24
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Розсилка
Мешканець Донецької області вступив до лав терористів «ДНР» у 2014 році
У Донецькій області працівники Селидівського відділення поліції затримали бойовика батальйону «Оплот».
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
Згідно з повідомленням, працівники кримінальної служби встановили, що 24-річний місцевий житель із травня 2014 по лютий 2015 року воював на боці «ДНР».
Відомо, що зловмисник мешкав в Донецьку із матір’ю, ніде не працював і в травні 2014 року він надав документи до «комісаріату» ДНР для вступу в ряди підрозділу «Оплот», за що йому обіцяли зарплату в 15 тисяч російських рублів.
Зловмисника прийняли в мотострілкову роту на посаду «стрільця», видали форму камуфляжного кольору з відзнаками батальйону «Оплот» та дали позивний «Чико».
«Після закінчення навчального курсу новоспеченому бойовику видали автомат Калашникова, і він почав нести службу на КПП бази, на якій здійснювалась підготовка терористів...Також молодик зізнався, що за весь час перебування на службі у «ДНР», грошей йому жодного разу не заплатили», - йдеться у повідомленні.
У лютому 2015 року він здав зброю та повернувся до матері в Донецьк, а згодом сховався в бабусі, що мешкає в місті Селидовому.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру головному банкіру бойовиків «ДНР»