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    На Донеччині правоохоронці виявили арсенал зброї у закинутому будинку

    • Сьогодні, 07:29
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    Виявлені гранати
    Виявлені гранати

    Поліція встановлює власників зброї

    Правоохоронці Донеччини виявили у покинутому будинку у Валер’янівці сім бойових гранат, два гранатомети РПГ-22 та майже сотню набоїв до автомата Калашникова. Невідомі переховували зброю у пічці будинку.

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    Про це повідомляє прес-служба Донецької Нацполіції.

    До чергової частини Волноваського відділу поліції звернулись співробітників СБУ, які виявили зброю.

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    На даний час проводиться перевірка за цим фактом.Попередня правова кваліфікація – за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

    Поліцейські встановлюють власника бойового арсеналу.

    Нагадаємо, що нещодавно на Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців. Посібника терористів впізнав на вулиці Бахмута один із постраждалих працівників поліції.

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