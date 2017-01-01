На Донеччині правоохоронці виявили арсенал зброї у закинутому будинку

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Виявлені гранати

Поліція встановлює власників зброї

Правоохоронці Донеччини виявили у покинутому будинку у Валер’янівці сім бойових гранат, два гранатомети РПГ-22 та майже сотню набоїв до автомата Калашникова. Невідомі переховували зброю у пічці будинку.

Про це повідомляє прес-служба Донецької Нацполіції.

До чергової частини Волноваського відділу поліції звернулись співробітників СБУ, які виявили зброю.

На даний час проводиться перевірка за цим фактом.Попередня правова кваліфікація – за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють власника бойового арсеналу.

Нагадаємо, що нещодавно на Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців. Посібника терористів впізнав на вулиці Бахмута один із постраждалих працівників поліції.