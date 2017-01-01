На Донеччині правоохоронці виявили арсенал зброї у закинутому будинку
- Сьогодні, 07:29
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Поліція встановлює власників зброї
Правоохоронці Донеччини виявили у покинутому будинку у Валер’янівці сім бойових гранат, два гранатомети РПГ-22 та майже сотню набоїв до автомата Калашникова. Невідомі переховували зброю у пічці будинку.
Про це повідомляє прес-служба Донецької Нацполіції.
До чергової частини Волноваського відділу поліції звернулись співробітників СБУ, які виявили зброю.
На даний час проводиться перевірка за цим фактом.Попередня правова кваліфікація – за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють власника бойового арсеналу.
Нагадаємо, що нещодавно на Донеччині затримано бойовика, який здав в полон двох українських правоохоронців. Посібника терористів впізнав на вулиці Бахмута один із постраждалих працівників поліції.