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    На Донеччині правоохоронці затримали двох чоловіків з арсеналом бойових гранат

    • Сьогодні, 05:58
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    Виявлена вибухівка
    Виявлена вибухівка

    Силовики виявили 22 гранати та 18 запалів

    У місті Курахове Донецької області завдяки спільній роботі поліції, СБУ та військової комендатури під час спецоперації у двох чоловіків знайшли 22 гранати.

    Про це у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції, начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

    «В ході спецоперації затримані двоє чоловіків. У одного з них вилучений шприц з наркотиками, а при огляді їхніх місць проживання виявлені 13 гранат РГД-5, чотири гранати Ф-1, п’ять гранат ВОГ, 18 запалів», - написав він.

    Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою. Того ж дня в Одесі було затримано чоловіка, який продавав зброю з окупованого Донбасу.

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