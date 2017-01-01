На Донеччині п’яний молодик зґвалтував та жорстоко вбив дівчину на очах у її бабусі

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Злочинця затримали

У Донецькій області молодик спочатку зґвалтував, а потім жорстоко вбив дівчину у присутності її бабусі. Про це повідомляє прес-служба Донецької прокуратури. Трагедія сталася вчора, 27 лютого, у Мирнограді.

«Чоловік 1992 року народження, раніше судимий за вживання наркотичних засобів, прийшов до 84-річної бабусі, яка проживала разом із двома онучками. Знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, чоловік, за попередньою інформацією правоохоронців, зґвалтував дівчину у присутності старенької, а потім вбив її», - зазначається у повідомленні.

При цьому зауважується, що старенька також постраждала. «По приїзду поліції та медиків констатовано смерть дівчини, якій на вигляд 16-20 років, у неї виявлено чисельні пошкодження та травми. Бабусю з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, гематомами, різаними ранами голови та підборіддя, шоком другого ступеня та множинними порізами кінцівок доставлено до лікарні», - уточнюється у повідомленні.

Вбивцю затримали. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення обставин події. «Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 (замах на вбивство), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - резюмується у повідомленні.