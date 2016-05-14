На Донеччині п'яний водій розбив авто, намагаючись прорватись через блокпост

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На блокпосту «Дніпро» нетверезий водій скоїв ДТП, протаранивши залізобетонний блок

Внаслідок дорожньої пригоди водій отримав тілесні ушкодження

У Покровську на блокпосту «Дніпро» нетверезий водій скоїв ДТП, протаранивши залізобетонний блок. .

Про це повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції Донецької області.

Вчора, 7 травня, близько 16.40 до блокпоста, розташованого на виїзді з Покровська в напрямку Дніпра, до залізобетонного блоку із дорожніми знаками під’їхав автомобіль «Mitsubishi Pajero», який різко розвернувся і поїхав у протилежному напрямку.

Такі дії викликали підозру у співробітників поліції, і вони вирішили з’ясувати причину дивної поведінки. Побачивши поліцейський автомобіль, джип почав паркуватися на узбіччі дороги. При перевірці документів у водія – 34-річного мешканця Покровська, з’ясувалося, що у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Крім того, чоловік вів себе зухвало, чіплявся до правоохоронців та нецензурно лаявся. Відносно порушника співробітники поліції почали складати адміністративний протокол за ст. 130 «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції« Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У цей час чоловік зненацька сів за кермо своєї автівки, розвернувся в напрямку блокпоста і скоїв наїзд на бетонну плиту.

Поліцейські відразу викликали швидку допомогу та до її прибуття надали першу долікарську допомогу постраждалому.

Правопорушника каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні, медики констатували у нього відкритий перелом плечової кості.

Наразі вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження.